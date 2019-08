CALCIOMERCATO ROMA UNDER RINNOVO / La Roma blinda i suoi gioielli. Dopo Zaniolo, infatti, il club giallorosso ha ufficialmente rinnovato (alzando il suo stipendio fino a circa 2 milioni, ndr) il contratto di Cengiz Under.

L'attaccante turco ha firmato fino al. Ecco la nota ufficiale della società capitolina:

"AS Roma è lieta di annunciare che Cengiz Under ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2023. L’esterno turco, classe 1997, è arrivato in giallorosso nell’estate del 2017 e con la maglia della Roma ha finora collezionato 65 presenze e 14 reti".