CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Paulo Pogba non ha cambiato idea, vuole sempre lasciare il Manchester United. Come riporta 'Marca' il sogno, o perlomeno la 'speranza' del centrocampista francese non è quella di tornare alla Juventus, ma di trasferirsi al Real Madrid.

I 'Red Devils' non vogliono privarsene, per Solskjaer è un pilastro della squadra, tuttavia di fronte a una proposta da 150 milioni di euro - pur non potendo eventualmente sostituirlo, dato che il mercato inglese si è chiuso l'8 agosto - potrebbe dire sì esaudendo il desiderio del Campione del Mondo. Vedremo se il numero uno delle 'Merengues' Florentino Perez arriverà ad offrire tale cifra.