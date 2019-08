CALCIOMERCATO MILAN CORREA RODRIGO / Milan sempre al lavoro per regalare Angel Correa a Giampaolo. L'argentino è il grande obiettivo per l'attacco, per il tecnico il profilo ideale da affiancare a Piatek. L'accordo con l'Atletico Madrid, come riporta 'Sky Sport', stenta però ad arrivare e così al 24enne non resta che continuare ad attendere.

Come, del resto, a per il quale i 'Colchoneros' hanno virtualmente chiuso col Valencia per circa 60 milioni di euro . I madrileni, tuttavia, vogliono completare l'operazione coi soldi derivanti proprio dalla cessione di Correa ai rossoneri. Insomma, stiamo assistendo a uno dei più classici intrecci di mercato. Un affare sbloccherà l'altro, ma nel frattempo ai due giocatori non resterà che aspettare con fiducia.