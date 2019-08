CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI MATUIDI MONACO / C'è da svoltire l'organico in casa Juventus con Sarri prima e Paratici poi che hanno parlato di 'esuberi' e calciatori da piazzare in sede di calciomercato. Stando a quanto sottolineato da 'Tuttosport' con l'exploit di Khedira che ha convinto il tecnico ex Napoli e Chelsea, a rischiare il posto è Blaise Matuidi, probabile partente.

Insieme al mediano francese l'altro indiziato all'addio dovrebbe essere Danieleche la Juventus valuta 30 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Entrambi i calciatori bianconeri piacciono al Monaco anche se la situazione più avanzata è quella del centrale ex Empoli che piace da tempo anche alla Roma anche se i giallorossi al momento sono impegnati anche sul fronte Lovren. Con gli stessi monegaschi, proprio in queste ore, sta lavorando Mino Raiola invece sul fronte Matuidi.