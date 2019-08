CALCIOMERCATO ROMA CORIC CROAZIA / Un vero e proprio mistero quello che avvolge il gioiello della Roma Ante Coric. Arrivato dalla Dinamo Zagabria la scorsa estate per 6 milioni di euro e praticamente mai impiegato da Di Francesco prima e Ranieri poi.

Annata deludente per il giovane croato che diventa un vero e proprio caso in quel di Trigoria finendo del dimenticatoio. Nell’ultima stagione in Serie A, Coric ha collezionato solo 2 presenze con appena 22′ in campo. Numeri miseri che non hanno naturalmente convinto nemmeno Fonseca a puntare su di lui. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco quindi che per Coric si apre la possibilità di un ritorno in patria con un rientro alla Dinamo Zagabria che non è da sottovalutare dopo un intero anno di purgatorio.