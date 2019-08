CALCIOMERCATO CAGLIARI SIMEONE KOUAME / Dopo la cessione di Barella il Cagliari non si è più fermato in entrata allestendo una grande squadra soprattutto a centrocampo con gli arrivi di Nainggolan, Rog e Nandez. Ora i sardi non hanno intenzione di accontentarsi e stando a quanto rivelato dal 'Corriere dello Sport', avrebbero messo nel mirino anche Kouame oltre a Giovanni Simeone.

Quest'ultimo sta ancora riflettendo, consapevole dell'interesse della. Il Cagliari ad ogni modo vogliono provare a bruciare le tappe lavorando su una base di prestito oneroso, ma bisogna capire se il club dipunta ad ottenere il diritto di riscatto o l'obbligo in vista del futuro. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Su Kouame invece nei giorni scorsi si era concentrata anche l'attenzione del Sassuolo.