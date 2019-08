CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Non è sfumato ancora il sogno James Rodriguez per il Napoli, con i tifosi che sui social hanno anche lanciato un hashtag per convincere l'ex Bayern Monaco: '#jamesmicasaescasatoja'. Al contempo negli store del Real Madrid è in vendita anche la numero 16 del colombiano, sempre non inserito nel progetto da Zidane ma trattenuto per ora da Perez.

Stando all'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si tratta di una passeggiata contro il tempo con estimatori di James che per il momento non hanno bussato alla porta di Florentino e lo stesso numero uno del Real che non può rischiare di restare con il cerino in mano ed un ingaggio da ben 6,5 milioni di euro da pagare ad un ospite 'indesiderato' di Zidane. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Dal canto suo De Laurentiis spera che non arrivino acquirenti disposti ad accontentare Perez per puntare ad un prestito gratuito o in alternativa appena appena oneroso per il trequartista colombiano. Una mossa che ADL sa di poter fare anche grazie alla disponibilità dello stesso James.