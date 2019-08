CALCIOMERCATO ROMA INTER ICARDI JUVENTUS / Oltre alla possibilità di un maxi scambio sull'asse Inter-Roma-Napoli con Icardi, Dzeko e Milik coinvolti, l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha raccontato di un'altra possibilie novità.

L'alternativa infatti prevede l'approdo dell'attaccante argentino in giallorosso favorendo un eventuale scambio con lo stesso Edin, da tempo desiderio di Conte. L’obbligazione che ha prodotto il prestito da 275 milioni rende possibile un’operazione che in altri tempi sarebbe stata al di sopra delle potenzialità finanziarie dei capitolini che sognano dunque il grande colpo. Il quotidiano sottolinea però come l'nel caso in cui l'operazione dovesse andare in porto chiederebbe alladi inserire una clausola di rivendita anti-che coinvolgerebbe lo stesso Icardi. I nerazzurri vorrebbero evitare il passaggio di Maurito dopo un anno in bianconero. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI