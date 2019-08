CALCIOMERCATO INTER ROMA NAPOLI ICARDI MILIK DZEKO JUVENTUS / La Serie A potrebbe presto cambiare volto con tre big del nostro campionato che starebbero pensando di imbastire un clamoroso triangolo di mercato tenendo fuori la Juventus. Stando a quanto raccontato dall'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport' Inter, Napoli e Roma starebbero pensando di sciogliere il nodo attaccanti dando il via ad un maxi scambio tra di loro escludendo di fatto i campioni d'Italia. Nello specifico Mauro Icardi dovrebbe volare in azzurro, Milik in giallorosso e di conseguenza Dzeko in nerazzurro, per la felicità di tutte le parti in causa.

Una maxi operazione che potenzierebbe tutte e tre le contender lasciando a secco proprio la Juventus ancora a caccia di una punta. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Molto però dipenderà in tal senso dalla decisione di Mauro Icardi che per concretizzare questo scambio dovrebbe per forza accettare il Napoli. Se invece l'argentino dovesse rifiutare gli azzurri, preferendo vestire di giallorosso, allora a restare fuori sarebbe Milik. Dal canto suo l'ex Samp sogna comunque la Juventus e si è preso qualche giorno di riflessione anche se i bianconeri non offriranno Dybala come contropartita. Una mossa che terrebbe in stand by il futuro di Icardi in attesa di una decisione definitiva tra Roma, Napoli o una remota possibilità estera.