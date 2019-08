REAL MADRID ZIDANE ESONERO / A volte le minestre riscaldate non sono mai così buone. È questo, in sostanza, quello che afferma 'dailymail.co.uk' in relazione al possibile epilogo del ritorno sulla panchina del Real Madrid di Zidane. Il tecnico francese infatti non avrebbe convinto finora per una serie di motivi.

Si parte dai brutti risultati dell'ultima parte della scorsa stagione e della preseason fino ad arrivare all'attuale mancanza di gioco e alle dichiarazioni sul caso relativo a Gareth Bale. All'ex fantasista - continua il portale - si rimprovererebbe anche il fatto di non rivalutare sia l'esterno gallese ex Tottenham sia, entrambi fuori dalle sue scelte. Tutte queste situazioni potrebbero far terminare anzitempo l'avventura dell'ex Juventus con il club di Florentino

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!