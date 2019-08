CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO VAN BOMMEL / Il Napoli è da tempo sulle tracce di Hirving Lozano, esterno messicano che sembra avvicinarsi al club del patron De Laurentiis. Lo stesso tecnico del PSV Mark Van Bommel ha parlato in vista della sfida di domani sera di Europa League contro l'Haugesund in conferenza stampa dicendo la sua sull'esterno messicano: "Le cose non sono sempre bianche o nere, c'è sempre una zona grigia.

Non puoi escludere un giocatore solo per delle voci di mercato ma magari la società stessa mi suggerirà di non farlo giocare perché sta per succedere qualcosa. Ieri non si è allenato con il gruppo per l'infortunio, dobbiamo valutare la sua presenza in campo in vista di domani. Per quanto mi riguarda se ho un giocatore in rosa posso inserirlo in formazione. Napoli? Credo che stiano accelerando soprattutto i media".