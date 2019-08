Milan, Correa si allena e attende i rossoneri. Mendes al lavoro

CALCIOMERCATO MILAN CORREA / Nei prossimi giorni potrebbe verificarsi un importante effetto domino sull'asse Valencia-Milano-Madrid.

L'Atletico, infatti, ha sceltoper rinforzare il suo attacco, ma per versare i circa 60 milioni di euro al club 'Che' ha bisogno di cedere Angel Correa, obiettivo del Milan, che ha a sua volta bisogno di piazzare Andre Silva per finanziare l'operazione. L'attaccante, infatti, potrebbe finire proprio al Valencia, chiudendo un cerchio disegnato da Jorge Mendes, che nei prossimi giorni lavorerà per innescare l'effetto domino. Nel frattempo, oggi Correa ha lavorato col gruppo di Simeone, mentre non l'ha fatto Nikola Kalinic, altro esubero colchonero da piazzare quanto prima.

