JUVENTUS CHIELLINI INTER NAPOLI SCUDETTO / Al termine dell'amichevole in famiglia tra Juventus A e B a Villar Perosa ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti Giorgio Chiellini che non ha risparmiato una stoccata a Inter e Napoli: "L'Inter anche lo scorso anno aveva la rosa per vincere lo Scudetto e ora s'è ulteriormente rinforzata. Con Inter e Napoli credo che si sia creato un po' di gap, - le parole riportate da 'Sportmediaset' - ma alla fine sarà sempre il campo a parlare e non sarà semplice come ogni vincere.

Ci sarà un po' di pressione però anche sulle spalle dell'Inter perché una squadra che ha fatto un mercato come questo non può ancora nascondersi e dire che non deve vincere. Stesso discorso per il Napoli. Siamo tre squadre con l'obiettivo di vincere".

JUVE - "Ogni allenatore ha la sua caratteristiche, Allegri era diverso da Conte e Sarri è diverso da Allegri. C'è massima disponibilità da parte nostra, vogliamo recepire nel più breve tempo possibile le richieste del nuovo allenatore. Siamo ancora work in progress, dobbiamo cambiare registro perché questa pre-season è stata troppo lunga e non capisco perché siamo ancora gli unici in Europa a partire a fine agosto. Dalla prossima settimana si comincia e bisognerà cambiare, aumentando i ritmi sia di testa che negli allenamenti".