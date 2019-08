JUVENTUS A JUVENTUS B DYBALA INVASIONE / È durata appena 51 minuti la partita in famiglia a Villar Perosa tra Juventus A e Juventus B.

3-1 per i bianconeri di Sarri grazie alle reti di, a segno due volte, e Juanche ad inizio ripresa va in gol di tacco. Nel mezzo anche l'autorete di Demiral che aveva momentaneamnte portato al pareggio i calciatori in maglia azzurra. Il match si è poi concluso con largo anticipo al 51' e con la tradizionale invasione di campo da parte dei tifosi che probabilmente sono intervenuti prima di quanto previsto.