TIKI TAKA MEDIASET WANDA NARA CASSANO VIERI / Non solo calciomercato come procuratrice di Mauro Icardi per Wanda Nara che continua la sua avventura da opinionista a 'Tiki Taka', programma Mediaset condotto da Pierluigi Pardo.

È giunta oggi l'ufficialità del rinnovo della bella argentina che anche per la 7/a stagione della nota trasmissione sarà presente insieme alle conferme di due grandi calibri come Christiane Antonio. Straordinariamente in prima serata la prima puntata avrà luogo domenica 25 agosto su Italia 1 alle ore 21.30.