Juventus, Higuain e Dybala in bilico: arriva il messaggio dei tifosi

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA HIGUAIN / sono ancora al centro del calciomercato : la Juventus preferirebbe cederli per far spazio, chissà, a, ma i due argentini non sembrano aver intenzione di cambiare aria e continuano a lavorare duro per convincere Sarri e la dirigenza. I tifosi sono dalla loro parte: oggi, durante la classica amichevole di Villar Perosa, i sostenitori bianconeri presenti hanno intonato diversi cori di sostegno per entrambi. La Joya, inoltre, ha aperto le danze con un gol su calcio di rigore.

