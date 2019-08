JUVENTUS SARRI / AGGIORNAMENTO 16.33 - Alla fine Sarri è sceso dal pullman ricevendo gli applausi dei tifosi juventini presenti.

Il tecnico non sta bene ma andrà regolarmente in panchina.

Non solo Cristiano Ronaldo, anche Maurizio Sarri potrebbe saltare la tradizionale sfida tutta in famiglia a Villar Perosa, quella tra Juventus A e Juventus B. Il tecnico bianconero, riferisce 'Sky Sport', è ancora alle prese con un forte attacco influenzale e in questo momento è ancora sul pullman della squadra per ricevere le necessarie cure mediche. La sua presenza in panchina è, dunque, a rischio.