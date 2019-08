BOLOGNA GUSTAVO CORINTHIANS/ Il Bologna ha intenzione di portare in Italia ed al Dall'Ara Gustavo Henrique, attaccante di proprietà del Corinthians.

Il classe 1994 del club brasiliano potrebbe essere il rinforzo in attacco per la squadra felsinea. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Il Bologna avrebbe offerto una cifra sui 5 milioni di euro per portare Gustavo in Serie A, ma il club carioca ne vorrebbe almeno 8 per il giocatore 25enne.