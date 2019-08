p>INTER JUVENTUS BARZAGLI CONTE/ Intervistato ai microfoni de 'l'Ultimo Uomo', Andrea, ex difensore della Juventus, ha parlato della cosiddetta BBC, con, e dei metodi difensivi di Antonio: "Con i miei colleghi di reparto ci siamo migliorati a vicenda. Siamo arrivati in momenti differenti, ma con i presupposti migliori per crescere". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Barzagli ha poi aggiunto: "Poi abbiamo trovato un allenatore come Antonio Conte, maniacale sotto quell'aspetto e ci siamo connessi e migliorati in base alle nostre caratteristiche".