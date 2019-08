NADIA TOFFA / Nadia Toffa non c'è più. Ieri l'annuncio della morte della conduttrice de 'Le Iene', in queste ore continuano ad arrivare messaggi di cordoglio e di solidarietà per la 40enne nata a Brescia che ha perso la sua lunga battaglia con il cancro.

Poco fa la famiglia ha pubblicato sul profilodella stessa Nadia Toffa il proprio straziante messaggio d'addio.

"Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato", il passaggio più significativo della lettera scritta dai suoi parenti più stretti che hanno voluto lasciare uno scatto di famiglia commovente. Al centro una sorridente Nadia Toffa, l'immagine che tutti ricorderanno. Di seguito il messaggio integrale pubblicato sulla sua pagina Instagram.