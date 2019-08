CALCIOMERCATO POGBA JUVENTUS REAL MADRID FERNANDES / Mancano meno di 20 giorni alla chiusura del calciomercato, ma in ballo ci sono ancora molte operazioni che possono cambiare molto il calcio europeo. A partire dall'intrigo Neymar, conteso da Barcellona e Real Madrid che si stanno sfidando a colpi di rilanci milionari. Il trasferimento del brasiliano può dare il via anche a un effetto domino che coinvolge da vicino anche i club italiani.

Allo stesso modo non è ancora detta l'ultima parola su Paul, che potrebbe ancora andare via dal Manchester United nonostante la chiusura delle operazioni in Inghilterra.

Giovedì scorso si è chiuso il calciomercato in entrata per la Premier, dunque tutto lascia pensare che Paul Pogba resterà ormai al Manchester United che non potrebbe acquistare il sostituto (uno tra Milinkovic-Savic e Bruno Fernandes). Il francese, sempre nei sogni di Real Madrid e Juventus, ha già ribadito la volontà di lasciare i Red Devils e potrebbe ancora essere tutto aperto. Come riporta il 'Manchester Evening', Jorge Mendes avrebbe promesso al club inglese che il prossimo anno, forse già da gennaio, Bruno Fernandes sarà un giocatore dello United. L'accordo non è arrivato in tempo per la finestra estiva, ma tutto potrebbe essere solo rimandato. La garanzia di avere il portoghese già tra pochi mesi, quindi, può dare la spinta decisiva per la cessione di Paul Pogba in questi giorni. Sul francese c'è sempre il Real Madrid, ma la Juventus continua a tenere d'occhio la situazione in attesa di liberare qualche casella.

F.I.