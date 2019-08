CALCIOMERCATO MILAN SILVA ESPANYOL / Nuova pretendente iberica per Andre Silva. Secondo quanto riportato da 'Tiempo Espanyol', infatti, l'attaccante del Milan sarebbe finito nel mirino dell'Espanyol come sostituto di Borja Iglesias, ceduto al Real Betis per 28 milioni di euro.

La punta portoghese è, però, in buona compagnia visto che sul taccuino della dirigenza catalana figurano anche i nomi di Simonedele di Mariano Diaz che di recente ha aperto anche all'ipotesi Roma