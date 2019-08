CALCIOMERCATO INTER RAKITIC NEYMAR / La telenovela Neymar continua a regalare nuovi capitoli che, direttamente o indirettamente, coinvolgono anche le squadre italiane. Inter e Juventus, ad esempio, sono interessate perché dalla trattativa tra Barcellona (o Real Madrid) e Psg può dipendere anche il futuro di Paulo Dybala, ma non solo.

Un affare, dunque, in grado di indirizzare le manovre delle ultime settimane di calciomercato, che potete seguire CLICCANDO QUI

Come è noto, il Barça ha provato ad inserire Coutinho e altri giocatori nella trattativa. Tra questi c'era anche Ivan Rakitic che, secondo 'El Chiringuito', non avrebbe preso affatto bene di essere trattato come una pedina di scambio. Anche per questo, il centrocampista croato ha rifiutato il trasferimento a Parigi, lasciando così ancora aperta l'ipotesi di un trasferimento alla corte di Antonio Conte.