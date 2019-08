CALCIOMERCATO VERDI TORINO / Domenica 4 agosto il presidente Aurelio De Laurentiis a Marsiglia per l'amichevole vinta dal Napoli contro l'OM ha sentito al telefono il patron del Toro Urbano Cairo. Dopo un lungo e complesso tira e molla, la telefonata è stata cordiale, si è raggiunta un'intesa di massima per il trasferimento di Simone Verdi al Torino. Mazzarri l'ha individuato come potenziale risorsa dell'attacco granata, per coltivare l'alternativa tattica del 3-4-3 con la sua capacità d'adattarsi su entrambe le corsie e valorizzare tagliando dentro al campo le sue qualità tecniche. La formula è particolare: dieci milioni per il prestito più il 50% della futura rivendita se dovesse essere realizzata nell'arco di due anni oppure altri dieci milioni per il riscatto più due di bonus.

Il Napoli, però, attendeper sbloccarenon vuole rimanere a corto d'alternative sul fronte offensivo, gli azzurri preparano l'esordio in campionato in programma il 24 agosto a Firenze. Il Toro, invece, ha fretta, vorrebbe Verdi per il doppio confronto con il Wolverhampton che vale l'accesso ai gironi d'Europa League. Per Lozano si stanno mettendo a posto i contratti, quelli relativi ai diritti d'immagine sono abbastanza complessi, ad inizio della prossima settimana dovrebbero essere previste le visite mediche e poi gli annunci ufficiali. Il Napoli convuole far spazio a Lozano e all'altro colpo per l'attacco,, toccherà al Napoli decidere gli incastri ma gli accordi ci sono già. Il Toro è pronto a far sottoscrivere aun quinquennale da 2 milioni a stagione.