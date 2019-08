Porto fuori dalla Champions: occasione Alex Telles per la Juve?

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX TELLES PORTO CHAMPIONS - Il Porto di Sergio Conceiçao è clamorosamente fuori dalla Champions. I lusitani, nel ritorno del terzo turno preliminare, sono stati battuti in casa dal Krasnodar: una vera e propria disfatta per il club portoghese. E questa eliminazione potrebbe avere risvolti anche in chiave calciomercato. Attenzione, a questo riguardo, alla posizione di Alex Telles, il 26enne terzino sinistro in scadenza di contratto nel 2021. Nei mesi scorsi si è parlato di un possibile futuro all'Atletico Madrid, ma il Porto ha tenuto duro e ha trattenuto il brasiliano, in possesso del passaporto italiano.

Adesso, come detto, le cose potrebbero cambiare: attenzione, dunque, al ritorno di fiamma dei 'Colchoneros' di Diego Pablo, ma anche alla. Con la partenza di, si è aperto un buco sulla fascia sinistra che, all'occorrenza, potrà essere coperto dal nuovo acquistoe da, ma che adesso può contare sul solo. Le opportunità distuzzicano sempre il Chief Football Officer della Juve, Fabio, che potrebbe andare all'assalto dell'ex calciatore dell'. Lo scoglio è rappresentato dalla richiesta del Porto, che non si è mai spostata dai 40 milioni di euro della clausola rescissoria, cifra decisamente importante per i bianconeri in un momento in cui la priorità è cedere. Ma il dossier Alex Telles è da tenere in grande considerazione da qui al 2 settembre.