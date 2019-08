CALCIOMERCATO ROMA ALDERWEIRELD / La pista Alderweireld resta molto complicata per la Roma, ma potrebbe riaprirsi nei prossimi giorni, almeno stando alle notizie provenienti dall'Inghilterra.

Stando alle informazioni in possesso del 'Daily Mirror', infatti, l'ipotesi di perdere il giocatore a parametro zero la prossima estate non piace affatto alche, tuttavia, non ha ricevuto alcun segnale in merito ad un possibile rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2020. Gli Spurs speravano di ottenere i 25 milioni di sterline previsti dalla clausola rescissoria scaduta due settimane fa, ma i giallorossi non si sono mai spinti fino a quella cifra. Stando al tabloid britannico, il club di Londra resta dunque aperto ad ascoltare eventuali offerte da qui al 2 settembre.