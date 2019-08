DIRETTA LIVERPOOL CHELSEA FORMAZIONI FRAPPART / Senza Alisson, infortunato, e Lovren, fuori dai piani e obiettivo di mercato della Roma, Klopp sfida Lampard per la conquista della Supercoppa Europea. Alle 21, per la prima volta nella storia sarà un arbitro donna a dirigere una finale europea e toccherà a Stéphanie Frappart dare il fischio d'inizio di Liverpool-Chelsea.

Reduci dalla batosta in campionato contro il Manchester United sperano in un immediato riscatto, mentre i Reds vogliono replicare la bella prestazione fatta all'esordio contro il Norwich. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

Liverpool-Chelsea, le formazioni ufficiali:

Liverpool (4-3-3) Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah. All.: Klopp

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kante; Pedro, Pulisic, Giroud.