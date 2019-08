CALCIOMERCATO SANCHEZ ROMA / È un periodo veramente buio per la carriera di Alexis Sanchez che dall'addio all'Arsenal non ha mai convinto al ManchesterUnited dove la sua avventura sta toccando il punto più basso. Il cileno ex Udinese e Barcellona, infatti, secondo indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra è finito nella lista dei giocatori in vendita e i 'Red Devils' stanno facendo di tutto per trovargli una sistemazione, a maggior ragione dopo un brutto episodio avvenuto in allenamento con Sanchez che avrebbe avuto un acceso litigio col giovane Greenwood in seguito ad uno scontro di gioco.

Il manager Solskjaer ha assistito alla scena e secondo il britannico 'The Sun' avrebbe deciso di retrocederlo nella formazione riserve nel caso in cui dovesse restare a Manchester. Tutte le news di mercato: clicca qui per restare aggiornato.

Scenario non improbabile, visto l'enorme ingaggio percepito dal calciatore (oltre 25 milioni all'anno). Ma attenzione ai prossimi sviluppi. Lo stesso tabloid spiega infatti che il board dello United starebbe aprendo alla possibilità di contribuire al pagamento dello stipendio del cileno pur di liberarsene ed in questo momento l'unica società veramente interessata sarebbe la Roma. Scenario confermato e rilanciato anche da altri quotidiani sia in Inghilterra che in Spagna. La Roma, chiaramente, non è disposta a farsi carico dell'intero ingaggio, ma alle giuste condizioni può essere un'opzione (comunque difficile) secondo gli inglesi.