SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE - Ieri si sono disputate le gare di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League che hanno eletto le dodici squadre che si contenderanno gli ultimi sei posti nell'urna di Montecarlo per il sorteggio della fase a gironi previsto il prossimo 29 agosto. Non sono mancate le sorprese che hanno ridisegnato la composizione delle urne: a gioire ad esempio è il Benfica che, grazie all'eliminazione degli storici rivali del Porto, si ritrova in seconda fascia. Per quanto riguarda le italiane, la Juventus è testa di serie, mentre il Napoli è inserito nell'urna due: Sarri e Ancelotti possono sperare di essere inseriti in un gruppo almeno sulla carta abbordabile. Maggiori pericoli corrono l'Inter di Conte, che è in terza fascia, e soprattutto l'Atalanta di Gasperini che si ritrova in ultima.

Ecco le varie combinazioni possibili:

TESTE DI SERIE

Barcellona

Manchester City

JUVENTUS

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Zenit San Pietroburgo

Liverpool

Chelsea

URNA 2

Real Madrid

Atletico Madrid

NAPOLI

Borussia Dortmund

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Benfica

Ajax (se passa il playoff)

URNA 3

Lione (sale in urna 2 se l'Ajax viene eliminato)

Bayer Leverkusen

Salisburgo

vincente Olympiacos/Krasnodar

Club Brugge (se passa il playoff)

Valencia

INTER

Dinamo Zagabria (se passa il playoff)

URNA 4

Lokomotiv Mosca (può salire in urna 3)

Apoel Nicosia (se passa i playoff può salire in urna 3)

Genk (può salire in urna 3)

Galatasaray

Lipsia

ATALANTA

Lille

vincente Young Boys/Stella Rossa

vincente Slavia Praga/Cluj

Lask Linz (se passa il playoff)

Rosenborg (se passa il playoff)