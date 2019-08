p>JUVENTUS RUGANI ROMA MONACO / All' interessamento concreto della Roma nei confronti di Daniele Rugani potrebbe non far seguito alcuna trattativa dopo che la dirigenza giallorossa avrebbe ricevuto dal tecnicola preferenza per un altro difensore centrale, il croatomesso in vendita dal Liverpool che non lo ha convocato per la Supercoppa Europea in programma oggi e per il quale nelle scorse ore si era parlato già di un accordo di massima raggiunto col calciatore. Tutte le news di mercato: clicca qui per restare aggiornato.

Lo riferisce 'Tuttosport', secondo cui l'opzione giallorossa sarebbe tramontata per Rugani che però ad ore potrebbe comunque cambiare squadra e finire al Monaco. Nella giornata di ieri infatti il club del Principato avrebbe allacciato i contatti per il centrale della Juventus e sembra deciso a chiudere l'operazione, possibilmente in tempi rapidi. La valutazione fatta dal club bianconero si aggira attorno ai 30 milioni di euro, mentre non è ancora chiara la formula con la quale i monegaschi vorrebberro arrivare al classe '94 per il quale non ci sarebbero problemi a garantirgli un ingaggio all'altezza di quello percepito a Torino.