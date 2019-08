MILAN ANDRE SILVA CORREA SUSO / Il ritorno a Milano dell'agente di Angel Correa conferma che la trattativa per il passaggio al Milan è entrata nel vivo e dopo la fase di stallo nelle ultime ore i discorsi sembrano ben avviati. Merito di un giro di attaccanti che sta per concretizzarsi a partire dalla cessione di Rodrigo dal Valencia all'Atletico Madrid. Per le ultime notizie sul calciomercato: clicca qui.

Dopo l'investimento per la punta spagnola di origini brasiliane, l'Atletico infatti è pronto a rientrare dell'investimento cedendo l'argentino per il quale partiva da una valutazione di 50 milioni di euro.

Il Milan, da parte sua, non è andato oltre quota 40 ma la sensazione ora è che lavorando sui bonus, scrive 'La Gazzetta dello Sport', si possa arrivare ad un accordo a metà strada già nei prossimi contatti che ci saranno tra le parti. Lo sprint rossonero è dovuto anche all'ultimo tassello che chiude questo puzzle: proprio il Valencia vorrebbe sostituire Rodrigo con André, il portoghese in uscita dal Milan che rappresenta più di un'ipotesi per i 'Taronges'. Valutazione: 25 milioni di euro.

In questo scenario, attenzione alla posizione di Suso per il quale saranno valutate le offerte in arrivo, ma non ci sarebbe più la precisa volontà di privarsene da parte dei rossoneri. Lo spagnolo può coesistere con Correa e l'ipotesi di permanenza prende quota.