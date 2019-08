INTER JUVENTUS ULTIME CHIESA / L'assalto dell'Inter alla Juventus è totale. In attesa del duello in campo, i nerazzurri hanno lanciato la sfida sul calciomercato e dopo un estate di grandi investimenti preparano il terreno per un'altra grande battaglia che andrà in scena per Federico Chiesa.

A differenza di quanto avvenuto con Lukaku, dove la dirigenza interista partiva avanti e doveva resistere al tentativo di inserimento dei rivali, sul gioiello dellai ruoli si invertono e da qui al 2020 si prevedono schermaglie. Tutte le news di mercato: clicca qui per restare aggiornato.

La Juventus, infatti, ha già un'intesa di massima col giocatore valida però per questa sessione di mercato in cui la società toscana non lo lascerà partire. Per questo da settembre tutto potrà tornare in discussione e l'Inter che ha fatto partire il tentativo di sorpasso grazie ai rapporti con i dirigenti viola, scrive 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe incassato anche una prima apertura da parte del giocatore. Per convincerlo, Marotta e Ausilio spiegheranno il progetto a lunga scadenza che lo inserirà tra gli uomini chiave di una squadra che cercherà di affidarsi ad una colonna vertebrale italiana.