CALCIOMERCATO ROMA BATSHUAYI DZEKO / Nuova idea in casa Roma per l'eredità di Edin Dzeko. Secondo 'Sky Sport' sul taccuino di Petrachi è finito anche il nome di Batshuayi.

Il bomber belga è in uscita dal, dove è rientrato dopo il prestito al Crystal Palace. Il 25enne sarebbe una pista alternativa, o una delle tante nel caso i giallorossi non riuscissero ad acciuffare uno tra Icardi, in cima alle preferenze , e Gonzalo