CALCIOMERCATO NAPOLI CAMPANA / Leonardo Campana a un passo dal Napoli.

Secondo 'Radio Estrella' il club azzurro starebbe per mettere le mani sul promettente e giovanissimo (è un classe 2000, ndr) bomber ecuadoregno, nel mirino di Milan e Inter oltre che del Barcellona . L'operazione, che per ora non ha trovato grandi riscontri qui in Italia anche se in una storia Instagram (vedi in alto) il classe 2000 saluta i suoi compagni delfacendo intendere che l'addio è imminente, dovrebbe andare in porto per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.