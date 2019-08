CALCIOMERCATO LECCE ADEBAYOR MITROGLU / Il Lecce pensa in grande per il suo attacco. Se il colpo Farias dal Cagliari è molto vicino, il d.s. Meluso pensa anche ad altri obiettivi importanti.

Lo stesso dirigente, parlando in conferenza stampa, non ha smentito le indiscrezioni su: "Non posso escludere nulla. Mitroglu è del Marsiglia, non del Lecce.è fortissimo ma non so. Nel calcio mai dire mai.? Siamo in fase avanzata, speriamo di chiudere in fretta. Mi devo concentrare un po' sulle uscite tenendo presenti le esigenze dell'allenatore, con il quale siamo in sintonia".