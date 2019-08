CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DYBALA ICARDI / "Non ritengo chiusa la trattativa Icardi-Dybala fra Juventus e Inter".

Così l'agente Alessandro Canovi a 'Radio bianconera' a proposito della possibile operazione di mercato tra la 'Vecchia Signora' e il club targato Suning: "Se non fosse per gli umori delle piazze, sarebbe un'operazione vantaggiosa per entrambe - ha aggiunto - Adesso bisogna vedere cosa succede con Dybala e con Icardi, a mio parere potrebbero innescarsi situazioni di mercato interessanti. Certo, se la Juve dovesse costruire davvero un attacco con Ronaldo, Icardi e Chiesa, la squadra di Maurizio Sarri restituirebbe il pallone agli avversari solo a fine partita...".