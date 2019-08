CALCIOMERCATO MILAN CORREA / Il Milan è vicinissimo a piazzare il colpo Correa, saltato un mese fa. Secondo 'Cadena Ser' l'operazione è in chiusura per un importo compreso tra i 45 e i 55 milioni di euro.

L'accelerata è arrivata in contemporanea a quella dell'd perdel Valencia, con il quale è stata trovata una intesa sulla base di 55 milioni di euro più 5 di bonus . Correa, 24 anni e ai 'Colchoneros' dal gennaio 2015, è un giocatore graditissimo a: il tecnico rossonero potrebbe utilizzarlo come seconda punta, in appoggio a