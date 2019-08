CALCIOMERCATO ATALANTA STURRIDGE / Daniel Sturridge in Italia? Difficile, ma non impossibile. L'attaccante inglese, svincolato dopo la fine dell'avventura al Liverpool - coincisa con la conquista della Champions - è stato proposto a diverse squadre di Serie A, a partire dall'Inter passando per la Roma e il Milan fino all'Atalanta. Il club orobico, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, è quello che non ha detto no manfestando un interesse concreto che si è tradotto con una proposta economica da 1,4 milioni di euro.

L'offerta è molto distante, circa la metà dalla richiesta di 3 milioni di euro netti formulata dal 29enne inglese - a metà luglio squalificato per sei settimane dalla Football Association - e dal suo entourage, rappresentato dallo zio Dean che ha un passato da attaccante. Sturridge ha proposte superiori dalla Turchia, ma si è preso qualche giorno per riflettere, con la speranza di un rilancio della società di. L'Atalanta lo stuzzica sia per la vicinanza a Milano sia perché avrebbe la possibilità di continuare a giocare la. Perpotrebbe rappresentare un'alternativa di esperienza in attacco.