INTER LUKAKU / Seduto sul divano, mani sul volto, viso sorridente ma provato. Romelo Lukaku scopre il calcio italiano ed esprime le sue prime sensazioni.

Voluto fortemente daper la sua nuova, l'attaccante belga ha raccontato alcuni retroscena su questo suo primissimo approccio italiano: "E' dura, amico - rivela in un'intervista rilasciata a 'Otro' - E' differente. In Inghilterra si lavora tanto, ma qui si fa davvero fatica. La città? E' bella, ma non mi interessa. Non sono venuto qui per vivere la città, ma aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Cibo? Insalata (ride, ndr)".