CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA VALENCIA / Il passaggio di Rodrigo all'Atletico Madrid potrebbe innescare un clamoroso domino di mercato. Con l'imminente addio dell'attaccante spagnolo il Valencia dovrà tornare in sede di calciomercato per acquistare un sostituto all'altezza.

Stando a quanto scritto da 'As' oltre al sogno Timo Werner tra i papabili ci sarebbe anche il centravanti del, reduce da una stagione in prestito al Siviglia e assistito da Mendes. Con l'eventuale approdo a Valencia del lusitano potrebbe completarsi il mosaico con Rodrigo all'Atletico e Correa in rossonero. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui