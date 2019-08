p>CALCIOMERCATO LAZIO BAXEVANOS PANIONIOS / Lanon si sta occupando solo dei colpi in entrata ma rimane vigile anche sulle uscite, soprattutto se necessarie per fa crescere gli elementi più giovani. È il caso del difensore classe '99 Nikolaos, approdato ufficialmente in prestito fino al 2021 ai greci del. A darne conferma è stata la società biancoceleste attraverso un comunicato pubblicato sul proprio portale ufficiale.

