CALCIOMERCATO LIVERPOOL KLOPP CHELSEA / Domani sera alle 21 scenderanno in campo Liverpool e Chelsea per giocarsi la Supercoppa Europea. Il tecnico dei 'Reds', Jurgen Klopp ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Abbiamo visto la partita tra Manchester United e Chelsea, i blues hanno giocato una nuova partita. Hanno perso Hazard, ma hanno un nuovo allenatore. È una squadra molto interessante. Lampard ha fatto giocare molto bene la sua squadra lo scorso anno. Fisicamente non siamo ancora al 100%, questo vale per tutte le squadre. I calendari sono pieni di partite. Non sono l’unico che parla riguardo questo argomento. Anche per noi allenatori è difficile trovare un interlocutore con cui parlare riguardo questo argomento tra UEFA e FIFA.

Tutto il resto non è un problema, la scorsa stagione avevamo un’ottima mentalità e lo abbiamo dimostrato vincendo la Champions. Abbiamo dimostrato sempre di scendere in campo per vincere. Dobbiamo dimostrare questo. Se qualcuno crede che il Chelsea non sia una squadra di rilievo si sbaglia".

ARBITRO - "Era ora avere un arbitro donna, in Germania ho incontrato tante donne. Sono felice di far parte di questo momento storico. È una decisione intelligente".

MOURINHO - "Non ha senso di parlare di quello che ha detto Mourinho, è l’opinione di un manager che ha vinto tanto. La favorita è il City, noi dobbiamo lavorare per batterli, ma se succede ne parleremo. Purtroppo non sono abbastanza bravo nel decidere quale trofeo vincere. Lo scorso anno abbiamo provato a vincere sia la Champions che la Premier. Prendo quello che arriva, adesso andiamo avanti".