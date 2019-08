CHELSEA LIVERPOOL LAMPARD SUPERCOPPA EUROPEA / Domani sarà una giornata importante per il tecnico del Chelsea Lampard, reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 contro il Manchester United: i Blues infatti affronteranno il Liverpool nella Supercoppa Europea. Di questo e del momento della squadra ha parlato l'ex centrocampista in conferenza stampa: "Questa finale ce la siamo meritata: sono ottimista. Possiamo farcela e dobbiamo fare di tutto per vincere. Per me e per il club sarebbe molto importante.

Non ho paura di far giocare i giovani: domani sceglierò chi è più pronto".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

L'allenatore ha poi commentato la sconfitta contro i Red Devils: "Ci è servita da lezione: dovremo evitare errori simili che abbiamo pagato a caro prezzo. Pur dovendo fare meglio, ho visto anche cose buone. Hazard? Bisogna avere pazienza e stare tranquilli: abbiamo una mentalità vincente e per questo bisogna lavorare di squadra. Una società come la nostra non può fermarsi alle cessioni".