Fiorentina, proposta dalla Russia per Ribery: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO FIORENTINA TORINO RIBERY / 'Pericolo' russo per la Fiorentina nella corsa a Franck Ribery. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, sull'esterno francese è piombata in maniera concreta la Lokomotiv Mosca.

Il club moscovita ha presentato una offerta importante a Ribery, attualmente svincolato dopo la conclusione del lungo matrimonio cole nei giorni scorsi proposto anche al Torino. Non è escluso che nelle prossime ore possa farsi sotto anche la, dando vita a un vero e proprio derby.