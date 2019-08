CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ SCHALKE 04 / Il Milan è alle prese anche con il mercato in uscita. In particolar modo c'è da svoltire la corsia sinistra di difesa che vede ben 4 interpreti del ruolo.

Tra questi Ricardoche in mattinata era stato accostato anche allo. Secondo quanto rivelato però da 'Sky Sport Deutschland', il mancino svizzero non avrebbe ricevuto alcuna richiesta da parte del club teutonico. Inoltre il Milan non sembra affatto intenzionato a cedere l'ex Wolfsburg.