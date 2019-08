PJANIC JUVENTUS ALLEGRI FUTURO / Sarà ancora Miralem Pjanic a guidare il centrocampo della Juventus nella prossima stagione. Nonostante l'arrivo di un allenatore nuovo come Sarri, l'importanza del bosniaco per i bianconeri è rimasta intatta e accanto a lui sono arrivati nuovi partner come Rabiot e Ramsey. Il regista ex Roma è sempre più maturo e pronto a caricarsi il gioco della Juve sulle spalle, questo anche grazie agli insegnamenti di Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano è attualmente senza squadra dopo la fine dell'avventura all'Allianz Stadium', ma secondo Pjanic non avrà difficoltà a rimettersi in carreggiata.

Miralem Pjanic ha rilasciato un'intervista a 'Vanity Fair' parlando anche del futuro di Allegri: "Con lui ho un rapporto ottimo, ci sentiamo spesso. Ora vuole riflettere, ma quando avrà deciso non avrà nessun problema a trovare un club prestigioso". Quello dell'allenatore livornese è un carattere particolare: "Ci siamo scornati diverse volte, lui dice le cose in faccia e io sono come lui. Poi mi prendeva anche in giro dicendomi che al mio arrivo dalla Roma non ero capace di fare un passaggio più lungo di 5 metri e che se sono un grande calciatore è solo merito suo. Ma quando dice che invece lui è stato il miglior centrocampista italiano della storia, allora sono io a ridere".

F.I.