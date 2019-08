CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / Tra la Premier League e le amichevoli pre-campionato, la "luce" dei giovani talenti illumina a macchia di leopardo l'agosto del calcio,. Ecco il punto di Football Under per Calciomercato.it:

1. Tra i punti di forza dell'Atletico Madrid c'è anche il vivaio, nell'amichevole contro la Juventus si è messo in mostra il terzino sinistro classe '2000 Manu Sanchez che aveva ben figurato anche in Youth League. Sanchez sulla fascia ha sostituito il brasiliano Renan Lodi in maniera brillante.

2. All'ultima giornata dello scorso campionato, l'Atletico Madrid contro il Levante ha messo in mostra un altro prodotto interessante del suo settore giovanile: si tratta dell'attaccante '2001 Sergio Camello che si è tolto lo sfizio di segnare all'esordio in Liga. Il suo talento è parso evidente anche nella scorsa edizione della Youth League in cui l'Atletico Madrid si è fermato agli ottavi di finale, Camello ha messo a segno cinque reti in sette gare.

3. L'Arsenal, nella gestione di un mercato molto importante come dimostra il colpo Pepè, ha mantenuto la tradizione dei giovani talenti puntando su un esterno d'attacco brasiliano di grande livello come Gabriel Martinelli pescato dall'Ituano. Martinelli parte da sinistra e taglia verso il centro a piede invertito, nella gara d'esordio in Premier League ha totalizzato sei minuti sul campo del Newcastle.

4. Non è proprio giovanissimo ma ha vissuto domenica in Manchester United-Chelsea la gioia del gol al debutto, partecipando al poker che i Reds hanno rifilato ai Blues. Parliamo di Daniel James, esterno offensivo classe '97 che lo United ha preso dallo Swansea dopo che in Championship si è affermato come titolare fisso della formazione gallese, mettendo a segno cinque gol e dieci assist in 38 gare ufficiali.

5. Il Chelsea nell'era del blocco del mercato è costretto a valorizzare i giovani in attesa di recuperare anche Loftus Cheek e Hudson Odoi dagli infortuni. Domenica, nella discussa formazione di Lampard all'Old Trafford, c'era Mason Tony Mount, centrocampista offensivo classe '99 di rientro dal prestito al Derby County, dove è cresciuto proprio con l'attuale allenatore dei Blues.

Si tratta di un profilo molto interessante, ha buone qualità tecniche e una visione di gioco di livello significativo, può dare il suo contributo al Chelsea.

6. Compirà solo ad ottobre diciotto anni ma Greenwood è seguito con grande attenzione dal Manchester United in cui è cresciuto al punto che nella valutazione del sostituto di Lukaku (piace Llorente) c'è anche lo spazio che bisognerebbe dare a quest'attaccante molto promettente. All'esordio contro il Chelsea Solskjaer non si è dimenticato di lui, ha partecipato anche lui alla festa del poker inflitto al Chelsea con quattro minuti totalizzati.

7. Nell'estate dei giovani promossi in prima squadra non ci sono solo i campionati esteri ma anche la serie A con Gaetano nel Napoli, le gesta di Esposito all'Inter e l'impatto di Antonucci al rientro alla Roma. Contro il Real Madrid l'esterno offensivo classe ''99, reduce dall'esperienza di Pescara nella scorsa stagione con 21 presenze e due assist, ha ben figurato nel quarto d'ora che gli ha concesso Fonseca quando l'ha schierato al posto di Zaniolo.

8. Nella cessione di Merola all'Empoli, l'Inter ha portato a casa un giovane difensore per l'Under 17: si tratta di Alessandro Fontanarosa, difensore che vanta anche un'esperienza nel settore giovanile del Napoli prima di decidere di non sottoscrivere il vincolo pluriennale. Fontanarosa è un difensore duttile, abile nel gioco aereo che punta a migliorarsi sotto il profilo tecnico, l'Inter monitorerà la sua crescita.

9. Dall'amichevole contro l'Inter di Conte alla Primavera della Juventus, è la parabola di Daniel Leo, difensore classe '2001 del Lugano che si è aggregato alla formazione di Zauli e ha già debuttato nel test contro il Borgosesia. Il club bianconero monitorerà il suo percorso nella Primavera.

10. Il Napoli è attento anche alla Primavera per costruire una squadra che sappia rimediare alla mancanza di Gianluca Gaetano, tra i profili in prova il Napoli ha scelto il difensore Tsongui, adattabile anche da esterno sinistro, e Vrikkis, centrocampista cipriota che nella scorsa stagione ha giocato nel Padova dopo un'esperienza al Torino.