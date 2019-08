CALCIOMERCATO MILAN PELLEGRI AGENTE / Il calciomercato del Milan non è ancora concluso. Per completare la rosa di Giampaolo mancano ancora diversi tasselli, in uscita soprattutto, mentre in attacco restano vive diverse ipotesi. L'obiettivo principale resta Angel Correa, ma per acquistarlo ci vuole un esborso economico importante e i rossoneri ad ora non sembrano avere le risorse. Per questo Maldini e Massara si stanno guardando attorno per sondare altre piste e una di queste porterebbe a un vecchio pallino come Pietro Pellegri.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Il giovanissimo centravanti in forza al Monaco piace da diverse stagioni al Milan, che aveva provato a strapparlo al Genoa prima del suo passaggio al club monegasco.

Il classe 2001 ha incontrato diverse difficoltà in, soprattutto a causa di alcuni infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. Nelle ultime ore, però, la pista si sarebbe nuovamente scaldata, anche nell'ambito di un possibile scambio conInoltre, Giuseppe, agente di Pellegri, si trova attualmente a Casa Milan per incontrare i rossoneri e l'operazione potrebbe presto prendere corpo.

Non solo, Riso cura gli interessi anche di altri calciatori in orbita Milan, come Andrea Petagna che potrebbe fare al caso di Giampaolo nel pacchetto offensivo. Il classe '95 conosce bene la Serie A, viene da una grande stagione ed è anche cresciuto a Milanello. Non è escluso che le parti abbiano parlato anche di lui. Alla lista degli assistiti da Riso si aggiungono anche Mattia Caldara, ancora alle prese con il brutto infortunio al ginocchio. Infine Daniele Baselli, centrocampista del Torino anche lui vecchio pallino del club di via Aldo Rossi.

F.I.