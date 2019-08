CALCIOMERCATO INTER COLIDIO SINT-TRUIDEN / L'Inter continua a sfoltire la rosa, pensando anche ai giovani. Dopo la cessione di Ivan Perisic al Bayern Monaco, i nerazzurri hanno reso ufficiale un'altra operazione in uscita. Si tratta di Facundo Colidio, giovane attaccante classe 2000 protagonista lo scorso anno in Primavera.

Con la squadra di Armando, l'argentino ha segnato 12 reti crescendo guadagnandosi l'esperienza all'estero, precisamente in

Tramite il proprio sito ufficiale, infatti, l'Inter ha annunciato la cessione in prestito di Colidio in Belgio: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la cessione a titolo temporaneo annuale dell'attaccante Facundo Colidio al Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging". L'argentino cresciuto nel Boca Juniors è una grande speranza della dirigenza nerazzurra, che due anni ha speso ben 7 milioni di euro per prelevarlo dagli xeneizes.

F.I.