CALCIOMERCATO ROMA NZONZI GONALONS MONACO / Oltre al nodo difensore e alla grana attaccante, la Roma sta lavorando anche sulle uscite. In casa giallorossa, infatti, ci sono diversi esuberi e due di questi sono nel reparto di centrocampo. Steven Nzonzi e Maxime Gonalons sono ai margini del progetto di Fonseca, Petrachi sta provando a piazzarli ma non è semplice anche per gli eventuali costi dell'operazione. Per entrambi, però, si sta muovendo qualcosa in Francia e le big transalpine ci stanno facendo più di un pensierino.

In particolare, Steven Nzonzi sta ricevendo diverse proposte dalla

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In queste ore si sta alzando il pressing del Monaco sul classe '88: secondo 'Le quotidien du foot', la dirigenza monegasca ha già contattato la Roma e sarebbe anche intenzionata ad acquistare il giocatore a titolo definitivo. La soluzione perfetta per i giallorossi, che però vorrebbero almeno 20 milioni di euro: qui nasce il primo ostacolo, dal momento che il Monaco non avrebbe intenzione di andare oltre i 15. Inoltre Nzonzi, che ha già rifiutato il Rennes, non gradirebbe particolarmente un trasferimento in Francia e preferirebbe una squadra che giochi la Champions League (come il Lione, anche lui interessato all'ex Siviglia). Per questo il giocatore aveva aperto anche a una cessione in prestito.

Se non dovesse arrivare l'accordo per Nzonzi, il Monaco avrebbe già pronto il piano B, di nuovo in casa Roma: si tratta proprio di Maxime Gonalons, che invece partirebbe - verosimilmente - a titolo temporaneo.Secondo i media francesi, inotlre, sia il club del Principato che il Lione avrebbero messo gli occhi anche su Blaise Matuidi, in uscita dalla Juventus.

F.I.